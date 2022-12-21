「有錢唱歌沒錢還我」 4男阿公店外大亂鬥

57歲劉姓男子認為48歲許男欠他2萬多，許最近還刻意躲他，18日晚劉與3名友人前往西園路阿公店喝酒，赫然發現許在裡面尋歡高歌，劉不爽許「有錢唱歌沒錢還我」，4人隨後到店外理論，一言不和大打出手，萬華警方獲報到場制止，並依聚眾鬥毆罪法辦。

萬華警方18日深夜11時許獲報，西園路某卡拉ok外有人打群架，其中1人甚至拿木板砸人，場面混亂，警方到場時，被打的許卻搖手表示：「沒事啦！」，希望警方離去，但因在公眾場所鬧事，劉姓、許姓、林姓及施姓男子4人最後都被帶回警局。

劉不滿向警方表示，許欠他2萬多元，要了很久都要不回，許最近感覺還刻意在躲他，他為此頗為不爽，沒想到冤家路窄，他和朋友晚上到阿公店準備續攤時，就發現許也在裡面唱歌把妹。

雙方後來到店外談判，最後大打出手，欠錢的許疑似自知理虧，選擇不願提告，但在公眾場所打架妨礙安寧，警方偵訊後，依聚眾鬥毆眾將4人全部移送法辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！