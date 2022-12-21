小三通停擺3年，是否能在春節前復航，時程備受關注，對此，交通部長王國材今受訪表示，小三通大概最近有會議在開，會在春節前會有答案，並由陸委會做宣布。

行政院長蘇貞昌日前提及中國大陸爆發搶藥潮，擔心小三通復航恐爆發搶藥潮，以國人健康為第一考量，還要做思考，而距離農曆春節僅剩1個月，小三通是否能復航備受關注，王國材今指出，小三通最近有會議在開，會在春節前會有答案，並由陸委會做宣布。

春節返鄉沒台鐵搭？ 交長王國材給答案
顧立雄放起身砲？ 林濁水：天大地大的大事
小三通生變？政院：會讓民眾方便團聚
#小三通 #復航 #王國材 #陸委會 #春節