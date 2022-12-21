小三通停擺3年，是否能在春節前復航，時程備受關注，對此，交通部長王國材今受訪表示，小三通大概最近有會議在開，會在春節前會有答案，並由陸委會做宣布。
行政院長蘇貞昌日前提及中國大陸爆發搶藥潮，擔心小三通復航恐爆發搶藥潮，以國人健康為第一考量，還要做思考，而距離農曆春節僅剩1個月，小三通是否能復航備受關注，王國材今指出，小三通最近有會議在開，會在春節前會有答案，並由陸委會做宣布。
小三通停擺3年，是否能在春節前復航，時程備受關注，對此，交通部長王國材今受訪表示，小三通大概最近有會議在開，會在春節前會有答案，並由陸委會做宣布。
行政院長蘇貞昌日前提及中國大陸爆發搶藥潮，擔心小三通復航恐爆發搶藥潮，以國人健康為第一考量，還要做思考，而距離農曆春節僅剩1個月，小三通是否能復航備受關注，王國材今指出，小三通最近有會議在開，會在春節前會有答案，並由陸委會做宣布。
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