在日本央行前一日意外調高當地殖利率上限後，金融族群雖上漲，但在汽車類股拖累下，日股21日出現震盪走勢。早盤結束時，日經指數收26,508.73點，跌59.3點或0.22%。東證收1,905.39點，小跌0.2點，幾乎收平。

分析師認為，一聽到殖利率上限要提升的日經指數，前一日反應過大，跌幅太深，可見低接買盤有在回流。另外，利率可望上升，有利金融業者，但日圓匯價走高，卻不利出口族群，尤其是汽車類股。

日股中，汽車產業一度下跌1.79%表現最差。其中，豐田跌1.87，本田跌2.5%，日產跌3.43%，汽車零組件大廠電裝也跌約3%。

在未來獲利可期之下，保險類股漲1.32%，銀行產業更是大漲3.65%，像是排名前兩大的三菱日聯金融以及三井住友金融，分別飆高5.21%與4.58%。

在公債殖利率方面，10年期的一度上升0.04%至0.45%，創2015年7月以來最高。不過，尚未超出日本央行新容忍上限值0.5%，但卻高於之前0.25%。至於5年期的也升0.04%來到0.21%。