全聯收購大潤發之後，第四季起陸續強強聯手，除了烘焙甜點商品互相支援，大潤發20日亦宣布自21日起，全支付能於旗下21家門市使用，活動期間內以全支付單筆消費滿千，還可送全點100點，整體優惠最高可享15.5％回饋。

此外，為搶攻春節商機，大潤發推出春節暖身優惠活動，在耶誕節、跨年兩個周末日，單日單筆消費滿2,000元（含）送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5,000元現金抵用券。