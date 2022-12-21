準台北市長蔣萬安今天陪伴國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇參拜植福宮，他表示，王鴻薇是大家非常期待且願意支持的人選，團隊夥伴知道王鴻薇要參選後，也主動表示要出手相助，因為兩人過去在地方上就有很多合作，接下來一定是全力支持，完成讓王鴻薇進入立院的共同目標。

蔣萬安表示，這段期間王鴻薇很努力，走遍中山區、積極拜會各里，周末也去了很多市場跟很多鄉親見面，也辦了很多客廳會，確診時也有很多人當分身，不管大街小巷還是市場，都得到大家熱情反應，接下來就是全力衝刺，也希望大家支持最優秀的王鴻薇。

蔣萬安也說，大巨蛋是項挑戰，需要中央地方一起合作，昨天市府特別針對大巨蛋現在狀況以及未來營運要件、期約內容、履約爭議等都做了詳細說明，接下來他就會和團隊全力協調，兌現承諾，期待一年內跟市民欣賞棒球賽，「我們就是盡全力，本來就是向市民承諾，這是市民共同的期待，一年內要將大巨蛋啟用」。

蔣萬安強調，昨天會議很順利，個別提出問題，互相交流，他的團隊已針對大巨蛋審查進度有全盤了解，接下來就是積極的溝通協調，針對問題共同解決，希望能夠讓大巨蛋盡快啟用。

至於任用蔡詩萍為文化局長，蔣萬安也再次背書，強調蔡詩萍學養兼備，且對北市文化發展的脈絡非常的了解，不管是文學作品，或者是對活動籌畫都非常有經驗，「所以我想接下來他一定會用市政成績，向大家展現他的專業能力」。