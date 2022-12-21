有些女性月經不規律，認為可能是卵巢功能差，但事實並非如此。婦產科醫生烏恩慈在臉書粉專破解月經4迷思，指不少人避孕失敗主因是對生理週期不了解，例如月經不規則代表排卵不規律，並非難受孕或卵巢功能差，另外有排卵又有性行為就可能會懷孕。

烏恩慈醫師表示，不少女性以為月經不規律，代表難受孕、卵巢功能差，但這其實是表示排卵不規則，只要尚未進入更年期，依舊有懷孕的可能，她曾收治慢性不排卵、多囊性卵巢的患者，由於難以預測何時排卵，又誤以為自己不孕，因此意外懷孕。

第二迷思是「月經還沒來，不會懷孕」，這是錯誤的觀念，其實是先排卵才有月經，但只要有性行為，而且沒避孕，就可能懷孕，烏恩慈醫師進一步補充，許多產後媽媽誤以為，餵母乳沒月經就不會懷孕，進行性行為時又沒做好避孕措施，意外驗到兩條線。

第三迷思是「吃避孕藥後會不孕」，事前避孕藥是藉由低劑量賀爾蒙，來抑制自發性排卵，僅有服藥的當月有效，且需在月經第七天內，也就是排卵前服用才可以，停藥後下個月，卵子會再次成熟，刺激內膜增厚，因此很多人停藥後即懷孕。

第四迷思「吃了避孕藥後，經血變少、老得快」，當經血變少又變黑時，常見原因是無排卵，屬於正常氧化並非毒素。另外吃了事前避孕藥後，除了抑制排卵，也會使子宮內膜變薄，讓經血量減少，不過停藥後，下個月成熟的卵子又會分泌賀爾蒙，刺激子宮內膜增生，有人說吃避孕藥會老得快，更是無稽之談，經血多寡並非健康指標。