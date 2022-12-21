每個人都希望在工作中，可以獲得加薪的機會，但能否受到主管肯定，還要看個人夠不夠努力，不一定要能力強才有升遷機會。運勢專欄《搜狐網》分享3個做事謹慎的生肖，在工作中容易獲得主管賞識，加薪與升遷的速度快。

1、生肖馬

生肖馬個性較內向，但做事謹慎，絕不馬虎，執行任務前都會提早擬訂計畫，雖然初入職場，他們並非表現最出色，但時間久了，主管也會看見他們的努力，甚至幫他們加薪升職，另外生肖馬對於感情也是如此，雖然他們不浪漫，但會偷偷觀察另一半的喜好，知道用什麼方法才能討對方歡心，是值得交往的對象。

2、生肖羊

生肖羊待人誠實，生活中堅持自己的道德底線，從不做傷害別人的事情，工作時真誠的表現，獲得主管與客戶的賞識，願意將任務交付給他們，容易在職場中發光發熱，此外，生肖羊感情上很細心，只要承諾他人，就一定會努力達成，也很照顧另一半，會觀察對方的一舉一動，跟他們交往非常安心。

3、生肖猴

生肖猴個性直率，工作中也從不隱藏情緒和欺騙他人，只要有想法就會說出來，就算遇到不開心的事情或不合的人，他們也不會在背地重傷對方，工作時能快速發現問題，因此受到主管重用，同事也很喜歡與他們相處，升遷速度快，面對感情時，生肖猴較敏感，心思也很細膩，常能在第一時間發現身邊人的情緒變化。