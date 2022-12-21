國民黨主席朱立倫今聲援無黨籍準苗栗縣長鍾東錦、宜蘭縣長林姿妙，遭民進黨批評噴政治口水干預司法調查，無助民主發展。國民黨文傳會副主委林家興晚間引用新竹市前市長林智堅過往為自身辯護用語回擊，「是非可以這樣顛倒嗎？」

林家興表示，民進黨執政以來不斷將政治黑手伸入媒體、檢調及各公家單位，掩蓋錯誤施政、干預檢調辦案，嚴重傷害台灣司法獨立與民主價值，現在自稱尊重司法，看在台灣人民眼裡更是天大笑話，根本是司法被迫「尊重」民進黨。

林家興舉例，包括新竹12億棒球場、10億桃園運動中心統包工程、高端疫苗總額40億與價差爭議、16億關埔國小等動輒數以億元計的疑似弊案，民進黨政府為何至今毫無調查進度？

林家興說，立法院進黨團總召柯建銘之子涉施用大麻陽性獲判緩起訴、親綠無黨籍立委趙正宇家中搜出920萬元來源不明現金可判無罪、英系立委陳明文高鐵上掉落300萬元現金案查無不法，難道有「綠色黨證」，就可通往無罪「綠色通道」？

林家興表示，清廉法治是民主政治重要基礎，但民進黨執政下，美麗島電子報董事長吳子嘉3天收傳票、醫師蘇偉碩遭查水表、宜蘭縣長林姿妙遭司法追殺、新竹市長及苗栗縣長當選人選後遭不成比例司法調查，都讓人對司法獨立失信心。

林家興揶揄，民進黨敗選至今不知檢討、毫無悔意，諸多執政弊案遭壓下不辦，卻操控司法檢調意圖改變選舉結果，司法界基層敢怒不敢言，如今竟還「靦顏天壤」說尊重司法，走到街上問問基層民眾，有誰會相信這番荒謬言論？

林家興再批，民進黨執政以來持續介入司法、干預檢調辦案，已嚴重傷害台灣司法獨立與民主法治基礎，讓自己變成「民主退步黨」，主政的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌更應該負起全部責任。

林家興也質疑，蔡總統的司法改革到哪去？執政黨事事推諉塞責、持續擺爛，剩下一年半的執政時間，恐成台灣人民痛苦的「垃圾時間」，呼籲執政黨回頭是岸，切勿持續「涎皮賴臉」，不務實解決問題還持續指責提出問題、為公義發聲的人。