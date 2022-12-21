張善政競選期間喊出「YouBike加速升級」，要儘速轉換至太陽能供電的YouBike2.0。（蔡依珍攝）

準桃園市長張善政競選政見之一是轉換成YouBike2.0，續約幾乎無懸念，交通局指出，重新招標至少要半年，未來半年不再增站，最快要下半年開始才能從交通節點和新北交界處逐步汰換，至於延長到1小時免費部分，可透過系統設定，待新市長上任決定實施日即可。

桃園YouBike2016年1月起建置，至今有401站、1萬345輛車，因1.0合約今年11月17日期滿，交通局已延約1年到明年11月底「以時間換空間」，下周即將扶正成為交通局長的副局長張新福指出，到期不是淘汰，只是不再增站，業者會持續營運至明年11月30日，目前也委託專案評估，將待新市長上任後討論決議。

因張善政競選期間喊出「YouBike加速升級」，要儘速轉換至太陽能供電的YouBike2.0，和鄰近的雙北、新竹對接，並深入社區擴大建置共享單車站，增加城市交通效率，續約幾乎無懸念。

交通局指出，以1站200萬估算，全面升級成2.0初估約需7至8億，建置期要2至3年，預算也會分2至3年攤平，待新市府上任後要先追加預算、重新招標，若議會支持，至少也要半年作業時間，最快要下半年才會開始從交通節點和新北交界的蘆竹、八德、龜山區逐步汰換，將師法新北採取一半1.0、一半2.0方式漸進式退場，減少陣痛期。

交通局也提到，營運期可望採5年加2年擴充的方式，將北北桃的YouBike合約期限統一，屆時同1年續約將更有籌碼談優惠。

至於張善政另一政見YouBike從前30分鐘免費延長到1小時免費，過去1年約要1.25億元，延長到1小時約要1.6億元，今年已編列1.4億元，屆時若議會支持追加預算，透過系統設定即能直接實施。