生華科(6492)新上任總經理黃金鼎指出，未來營運將採抗癌、抗感染雙引擎開發模式。抗癌新藥Pidnarulex(CX-5461)已經開展和輝瑞PARP抑制劑並用臨床治療，近日更獲選進入美國政府國衛院(NIH)旗下NExT Program抗癌藥國家隊，將在美國政府的支持下，全力推進開發進程。

生華科指出，由於新冠疫情趨緩各國逐步解封，臨床上各種病毒包括呼吸道融合病毒(RSV)、流感等捲土重來，引爆全球免疫負債危機。由於染疫後免疫力下降，新冠病毒在免疫缺乏、罹患癌症或是有慢性病史的族群人口更容易產生合併症死亡的風險。

生華科抗新冠藥物Silmitasertib藉由抑制病毒感染複製的重要訊號介導因子CK2蛋白激(酉每)，不限特定病毒，且作用在宿主細胞的機轉，與其他抗新冠病毒藥物如瑞德西韋並用具加乘潛力。生華科表示會繼續在染疫後的抗感染治療領域開展相關臨床研究。

生華科指出，全球抗藥性威脅加劇，過去35年並沒有新機轉的抗生素上市，臨床醫師憂心感染症未來變成無藥可醫的絕症。因此公司規畫布局晚期開發階段的抗感染領域，也規畫能透過國際合作在抗感染領域取得一席之地。

華科Pidnarulex(CX-5461)接連獲得國際大廠輝瑞和美國國衛院肯定青睞，分別開展並用已上市PARP抑制劑臨床試驗和被納入美國抗癌國家隊。由於在臨床前研究發現，Pidnarulex展現可把冷腫瘤(cold tumor)變成熱腫瘤(hot tumor)的潛力，對腫瘤微環境有重要的影響，有機會加乘並用免疫抑制劑的療效。生華科期待在美國國衛院支持的NExT計畫下能推進人體臨床重現這項成果。由於默克的免疫大藥Keytruda已核准適用十多種癌症治療，2021年的全球營收高達170億美元且年年推升。