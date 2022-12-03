繼新疆烏魯木齊11月24日發生住宅大樓至少10死9傷火災事故；西安市未央區鳳鳴華府社區高層住宅12月1日5死3傷火災後，江蘇徐州經開區2日又發生5死2傷重大傷亡火警。江蘇徐州市應急管理局3日發布關於徐州經開區一專案工地火災事故的情況通報，2日下午16時50分許，徐州經開區金鳳路西側一專案工地發生火災，22時20分明火被撲滅。經消防、應急和公安等部門全力救援，事故中7名被困人員全部被陸續救出並送醫院救治，其中5人經搶救無效死亡，2人輕傷。

目前相關善後工作正在有序開展。徐州市政府已成立事故調查組，迅速開展事故調查。

大陸《新京報》報導，12月3日上午10時許，徐州市應急管理局就徐州經開區一專案工地火災事故發佈情況通報。此前報導，發生火災的工地為一處新建廠房，隸屬於一家新材料產業公司。查詢資料發現，該產業一體化項目一期一批次建築面積近10萬平方米，從動工到投產預計總工期90天。

12月3日上午，江蘇徐州市應急管理局在相關情況通報中表示，目前相關善後工作正在有序開展。徐州市政府已成立事故調查組，迅速開展事故調查工作。