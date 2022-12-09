東海大學管理學院高階經營管理專班（EMBA），將推出全台唯一的旗艦級精準教學課程。該校EMBA主任許恩得表示，東海EMBA將以史丹佛式的專案學習模式，全面變革、跨域創新，翻轉傳統EMBA的課程模式，設計出可滿足學習的Buffet式教學模組，開設模塊、微學分、專案學習的精準教學。

東海大學為台灣中部第一所成立EMBA的大學，東海校長張國恩指出，該校EMBA匯聚各產業菁英，是跨業合作與拓展人脈的最佳場域。今年，EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整（capstone），開創以學生為中心的創新教學方法。

張國恩說，如同到吃到飽餐廳的自助餐概念，食物區就是模塊，食物就是老師們開設的各種微學分。未來教師不再遵循傳統的開課模式，而是設計Buffet式的教學模組，讓學生們自由選擇。

東海大學管理學院院長李書行指出，精準教學課程最具亮點的是，導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練」輔導模式，再融入東海特有博雅人文特色，推出開創性的精準教學模組化課程。

尤其，東海透過「個案的學習」，學生能學到快速的掌握重點分析及解決問題，而「專案學習法」則強調群體學習，能共同面對及解決重大議題。李書行認為，Buffet式的教學模組，是最能靈活因應科技時代的管理技法。

許恩得強調，東海EMBA為推進中部企業積極開發產業特色量能，獨創「業界名師課程」的全國新亮點，邀請友達光電董事長彭双浪、ICT領導大廠佳世達集團董事長陳其宏、台積電大掌櫃何麗梅，及車王電子集團董事長蔡裕慶等重量級企業經理人，到校實務教練教學。

東海期望透過名師課程傳授經營祕訣，引導學生看見產業未來的趨勢，邁向業界巔峰、展望未來世界。