同學們齊心協力、分工合作，運用所學專業成熟的烘焙手藝，完成製作260份「莓果慕斯蛋糕」的大挑戰(于家麒攝)

餐飲科學生以職人堅毅精神，創作出手工點心融和創新的思維，展現學習成果。(于家麒攝)

透過技藝課程，讓學生實作探索不同職涯方向，進而培養解決問題及團隊合作等能力。(于家麒攝)

年終歲末，為了展現學習成果，並感謝老師長年來教導的辛勞，國立金門農工職校餐管科三年級學生學以致用，今(22)日上午齊心協力、分工合作，運用所學專業成熟的烘焙手藝，製作260份精美的「莓果慕斯蛋糕」要分送給全校老師與教職員，提早歡慶聖誕節的到來。

金門農工校長吳志衍表示，爲了讓學生有對外展能的機會，並讓學生學以致用，今年歲末特別邀請餐飲管理科製作糕點，來感謝辛苦的師長。而透過技藝課程，讓學生實作探索不同職涯方向，進而培養解決問題及團隊合作等能力。

餐飲管理科主任薛惠萍則表示，感謝劉光庭及黃聿琦兩位教師帶領餐管三學生製作260份精美的「莓果慕斯蛋糕」，真的是一份大挑戰。看到老師和學生的投入，真令人感動。

指導老師劉光庭說，慕斯蛋糕附加價值高，經常在高級甜點店中出現，運用巧思結合色彩妝點，塑造簡約真材實料的蛋糕，從產品到包裝都由師生精心研發，製作時需高度專注力和穩定度，學習成品在專業指導下幾乎可與業界同步，並以職人堅毅精神，創作出手工點心融和創新的思維，賦予產品新生命，學生也從中學習，展現學習成果。

在完成製作260份「莓果慕斯蛋糕」成品後，將由校長吳志衍親自帶著學生的這份溫暖，送給全校老師及教職員以感師恩，並將送至金門各基金會與更多人分享這份愛，藉此建立學生的成就感與自信心，提升學習意願及動力，提高學習效率和成果，使學生獲得滿足感，也透過食物分享讓孩子學會感恩分享愛。