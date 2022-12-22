國民黨台北市議員游淑慧日前喊話熊好券2.0超支8300萬，不排除送監察院調查，對此台北市長柯文哲反酸「先問她有沒有使用，不要享受完好事再去告監察院」。對此游淑慧不滿表示，她從未使用過熊好券，因為市府系統掉漆，柯文哲推政策用公帑，人情自己做，如今得了便宜還賣乖，不要那麼自戀政績，以為全世界都用過？

游淑慧今表示，熊好券的推動她可以說幾句話，因為她曾積極響應和協助行銷，去年她曾協助柯市長行銷熊好券，還應柯市府的邀扮演了魷魚遊戲的娃娃，而既然幫忙行銷，當然也要響應登錄和參與，豈知登錄就遇到台北通掉漆，系統承載過大流量，無法登入，她試過幾次後只能放棄。

游淑慧批，柯市府只講噱頭和話題，但執行總是粗糙又掉漆，這次熊好券終極加碼規畫那麼混亂，她要反問柯文哲，「你自己有沒有用，來得及用嗎？」她要柯文哲不要那麼自戀政績，「所以我沒有用就可以告嗎？小心嗆聲後馬上被打臉！」。

游淑慧痛斥，柯文哲卸任前才撒幣，花公帑推政策，人情他做，卻讓下任市長來善後，「得了便宜還賣乖」。議會只是想知道錢都流到哪些商家的口袋，是雨露均霑，還是獨厚特定？有這麼敏感嗎？從去年到現在，只要有人問「錢怎麼花」，柯文哲就急跳腳，但官員越跳腳，民代更該查有沒有鬼。

游淑慧嗆，「廟堂之上，朽木為官」幾個字也可以送給柯文哲，好的政策她會推，不好的她就問，這是天公地道，柯文哲八年來連續拿了幾次吊車尾？吊車尾寶座已是柯文哲專屬。