各縣市首長25日將就職，近日陸續公布小內閣人選，台中市長盧秀燕日前表示，不管什麼顏色，只要來磋商，市府都樂於分享。目前台中市共借將3位，包括台中市府副發言人卓宜姿將接雲林縣政府新聞處長、地政局專門委員何憲棋接任新竹市府地政處長及22日台南市公布台中市政府參事林榮川將接任台南市經發局長。

台南市經發局長陳凱凌因涉貪遭檢方搜索，被當庭逮捕聲押，台南市長黃偉哲22日公布小內閣名單，新任經發局長由台中市政府參事林榮川接任。林榮川曾任台中市政府參事、台中市政府建設局及都發局副局長、雲林縣政府水利處長，過去是蘇治芬擔任雲林縣長時期治水功臣，到台中後參與台中亮點建設包括水湳智慧城、台中國際會展中心等規畫與執行，在綠能發展規畫或是產業園區推動開發等相關面向具備擘劃專長。

卓宜姿到雲林縣擔任新聞處長、林榮川接任台南市都發局長、何憲棋接任新竹市府地政處長，3位人才分別將到藍、綠、白執政的3縣市，新聞局長鄭照新表示，黃偉哲市長親自來借將，市長也同意人才到其他縣市歷練，市府盤點人才並不分黨派無私分享人才，展現人才共享格局並具體實踐，為民眾做事情不分黨派，大家一起為人民服務。

除借將給其他縣市外，台中市小內閣也大致成形，鄭照新說，新任內閣特點是女性閣員增加、重視年輕閣員，另，還有很多家在台中的局處長，加強跟在地的連結，跟民眾交流更加熟悉，從內閣調整展現出市長希望交出比前4年更好的成績單的自我期許。