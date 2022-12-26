台中市警察局第二分局26日舉辦永興派出所卸、新任所長布達交接典禮，新所長邱柏昌於20年前曾至警察機關擔服替代役，當時看到警察為偵辦案件不眠不休，即渾身熱血沸騰，也埋下從警夢想，如今替代役變所長，他也承諾全力以赴，讓民眾好安心樂生活。

這場布達交接典禮，由分局長陳家銘親臨主持，他對新任所長榮膺新職表達祝賀外，並歡迎新任所長到任，給予肯定祝福，立委莊競程、市議員陳政顯、陳文政、陳俞融、多位里長及協勤民力幹部等貴賓也蒞臨觀禮，期許新任所長對地方治安工作持續努力。

卸任永興派出所所長蔡易儒因平日工作表現優異，績效卓著，陞升至台中市政府警察局警務正一職，陳家銘在儀式中除祝福其更上一層樓，也特別致贈鋼珠筆禮盒，期勉榮陞後能繼續發揮專長，貢獻己力。

新任所長邱柏昌，中央警察大學警佐班第31期畢業，初任中市警察局豐原分局豐洲派出所擔任所長，並曾擔任刑警大隊警務員、豐原分局翁子派出所及第四分局春社派出所所長，期間執行治安維護工作，其領導統御及工作積極的態度深受各級長官肯定，此次調派永興派出所擔任所長職務，期憑藉處事經驗豐富及卓越的領導力，服務轄區的鄉親，提供地區民眾最優質的服務。