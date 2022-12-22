彰化縣議會第20屆議員將於12月25日宣誓就職，並進行議長、副議長選舉，國民黨黨團22日上午召集黨籍議員當選人座談會，並邀請無黨籍的議員當選人參加。座談會達成共識全力支持議長謝典林、副議長許原龍競選連任彰化縣議會第20屆正、副議長。

彰化縣議會有54席議員，國民黨在九合一選舉囊括27席、民進黨16席，另有民眾黨2席，其餘9席皆為無黨籍。

國民黨黨團書記長劉淑芳表示，感謝各位同仁對書記長一職的支持，也順利完成階段性任務，召集各位黨籍，無黨籍的好朋友出席座談會是要拜託大家全力支持謝典林議長與許原龍副議長繼續連任，兩人領導有目共睹。

國民黨黨團22日上午召集黨籍議員當選人座談會。（國民黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨議會黨團這次提名徵詢過程非常順利，提案很快達成共識，依席次來看，預計12月25日議長、副議長選舉，兩人都能順利連任正副議長。

民進黨則推賴清美、李俊諭搭檔參選正副議長。賴清美表示雖然從席次不足以抗衡，但還是要凝聚黨的向心力、發揮監督的力量，團結力量大。

民眾黨只有兩席，張雪如表示，黨派不是最重要考量，重點是要投給對人民、議事有助益的人。議員陳重嘉表示，目前看來議會龍頭沒有足以挑戰現任人選，原則上不會破壞議會和諧。