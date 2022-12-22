平均地權條例修法捲土重來，永慶調查顯示，預售屋轉售量一年來激增41％，未來三年更有超過15萬戶已出售預售屋將完工，超額供給壓力沉重。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房市多頭已盡，在經濟前景不明、房市政策、超額供給與總統大選四變數下，預估明年全台交易量將跌破30萬棟。

永慶房產集團22日發布房市趨勢前瞻報告指出，目前全台有超過2.2萬戶預售轉售量，占未來預售屋完工總量的一成上，其中，新竹預售轉售量占完工26％、台中17％，台南高雄約在一成，雙北及桃園則約在4～6％間。葉凌棋表示，平均地權條例修法捲土重來，確實讓投機客退場，預售屋下車潮激增。

尤其超額供給的龐大賣壓，將形成房市反轉下修一大壓力，葉凌棋表示，建照、開工、使照三項指標同步增加，尤其今年住宅建照核發估達17.5萬戶，創28年來新高，已售出的預售屋未來三年將有15萬戶完工，包括淡水、中壢、梧棲、龜山等地有超過5,000戶，不少投資客買盤會在新法上路前釋出尋求出場，都將形成龐大賣壓。

葉凌棋指出，平均地權條例修法影響在炒房買盤，近年來雙北投機客並不多，雙北以外就會面臨較大賣壓及價格下修的壓力，以第四季房價走勢來看，除了新北、桃竹外的都會區房價都已較第三季反轉下跌1%左右，顯示房價已由漲轉跌，過去幾年漲愈多的都會區，回檔壓力愈大。

統計顯示，近四年來，雙北以外都會區漲幅都在4成以上，台南逾5成、新竹更高達6成。

葉凌棋表示，全球貨幣緊縮加上經濟前景不明，民眾對房價預期翻轉，最新調查顯示，目前有46％民眾看跌房價、大幅超越看漲的29％，看漲房價比例更是連四季驟降，房價也出現了由漲轉跌的跡象，加上超額供給壓力沉重，預期2023年房市呈現「價跌量縮」格局，全年全台交易量約在28～29.3萬棟之間、年減8～11％。