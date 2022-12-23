台語資深歌手「豬肉王子」蔡小虎，日前深夜身體不適緊急送醫，經檢查後發現小腸阻塞，並正裝鼻胃管引流中，引起各界關心，今（23日）凌晨粉絲團小編PO文向眾人報平安，更曬出蔡小虎對著鏡頭比出OK手勢的照片，看的出來狀況恢復得相當不錯。

蔡小虎22日凌晨突然身體不適，當時經紀人請人前往查看狀況，到場時發現蔡小虎不斷哀嚎和嘔吐，便緊急送醫檢查，診斷後發現小腸阻塞，便裝鼻胃管引流，根據經紀人透露，蔡小虎可能是這幾天空腹時吃太多高纖維的柿餅，導致腹部舊疾復發，雖然這2天是關鍵期，不過恢復狀況不錯，希望粉絲不用太過擔心。

粉絲團小編凌晨也在臉書公布最新狀況，只見照片中蔡小虎吊著點滴，但面對鏡頭依舊帶著笑容，還比出OK手勢，看的出來狀況恢復得不錯，接著提到蔡小虎送醫後，白血球數值飆高到2萬5千，遠遠超出正常值1萬，好在如今已經降到9千多，但是發炎指數還要觀察，原本醫生想要插管急救，但因為嘔吐排出髒東西，最後決定不用插管，但也如同經紀人所言「這兩天是關鍵期」。

小編隨後也轉達蔡小虎的話，只見他不忘提醒所有人：「有病要即時就醫，不要讓小病變大病，平常一定要多運動，感謝所有支持我，關心我的虎迷朋友們，不好意思讓大家擔心了」。