淡江大學助理教授何景榮爆料蔡英文總統過去曾說國安會議「他們講話好無聊快睡著了」，對此，國民黨立委李德維說，如果這是真的，她就是對不起台灣2300萬人，身為總統對於如此重大的會議，她的態度跟反應是這樣，是人民的悲哀，如這樣子的話，蔡總統也只是個「草包」。

何景榮爆料指出，一次會議上，他們等了蔡英文很久她才姍姍來遲.，坐下來的第一句話，竟是「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了，他們講話好無聊」大全家聽到都愣住了，此話一出也引發熱議。

國民黨立委洪孟楷表示，這是當事人單面說法尊重，但民進黨現在不要畫錯重點，人民感受治安不好、人民感受疫情沒有超前布署和人民感受網軍治國，這三大方向，與其說國安，倒不如說是治安、內政沒有處理好，導致國人無法安居樂業。

洪孟楷批評，如果連現在方向檢討內容都搞不清楚，只想用大鳴大放國安會議就想要概括承受，變成只是個大拜拜的形式，只是過場作秀，沒辦法接受這種敷衍了事的行為。

賴士葆批評，國安會議其實是國家安全會議，但說要討論兵役延長，這個事情已經討論這麼多個月，可以直接等拍板，國防部方案也已經做了，蔡英文就是想藉此之名，召開敗選檢討會比較貼切。

賴士葆說，過去他開國安會也都被爆料嫌無聊、打瞌睡，現在開這個幹什麼？因為依照《憲法》，所有的權力都掌握在行政院長手裡，總統只有召開國安會議的權力，所以某種程度代表她還想抓權力。

賴士葆批評，蔡英文給外界還是戀棧的感覺，權力不放，照理說他們大敗應該好好檢討，應該釋出權力，大幅的內閣改組，做改革回應人民。

李德維也說，身為總統對於如此重大的會議態度跟反應是這樣，那這是人民的悲哀，蔡英文總統最後一年施政，也會決定她未來的歷史定位，2024後的蔡英文絕對不是兩手一攤跟她無關。

李德維強調，這將使她在台灣歷史上留下惡名跟臭名，台灣第一個民選女總統最後下台是「擺爛」，這樣的歷史定位會變成擺爛女總統，這就是對她最大的懲罰，勸告蔡英文要做好總統應該做的角色，不要有學者傳出的問題。