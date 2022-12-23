花蓮縣新科議員即將宣誓就職，並改選正副議長。國民黨推舉吳東昇參選議長，並授權決定副議長人選。吳找6連霸資深議員徐雪玉擔任副手，吳東昇說，徐雪玉曾擔任副議長，熟稔議事規則與運作，因此向黨提報推薦最適合的人選。

花蓮縣議會有33席議員，國民黨18席加上現任議長張峻、李正文兩席報備當選，藍營占20席穩定過半，張峻有意連任，被縣黨部「排黑」不予提名，黨另決定提名吳東昇角逐議長，致藍營兩派競爭激烈，各自尋求支持。另佔有3席民進黨則自推人選，由張美慧搭檔新科議員胡仁順參選。另1席民眾黨動向不明，每1票都成關鍵。

國民黨花蓮縣黨部表示，吳東昇經過多方徵詢，決定與連任6屆且議事運作經驗豐富的資深議員徐雪玉，搭檔參選正副議長，縣黨部報請中央黨部已核定，並轉知黨籍20位議員。

吳東昇表示，他近日積極在黨內外徵詢適當人選，徐雪玉獲得黨內同志一致同意，縣黨也表示將全力輔選，並祭出黨紀，改選當天採記名投票，跑票者將開除黨籍。