花蓮縣新科議員即將宣誓就職，並改選正副議長。國民黨推舉吳東昇參選議長，並授權決定副議長人選。吳找6連霸資深議員徐雪玉擔任副手，吳東昇說，徐雪玉曾擔任副議長，熟稔議事規則與運作，因此向黨提報推薦最適合的人選。
花蓮縣議會有33席議員，國民黨18席加上現任議長張峻、李正文兩席報備當選，藍營占20席穩定過半，張峻有意連任，被縣黨部「排黑」不予提名，黨另決定提名吳東昇角逐議長，致藍營兩派競爭激烈，各自尋求支持。另佔有3席民進黨則自推人選，由張美慧搭檔新科議員胡仁順參選。另1席民眾黨動向不明，每1票都成關鍵。
國民黨花蓮縣黨部表示，吳東昇經過多方徵詢，決定與連任6屆且議事運作經驗豐富的資深議員徐雪玉，搭檔參選正副議長，縣黨部報請中央黨部已核定，並轉知黨籍20位議員。
吳東昇表示，他近日積極在黨內外徵詢適當人選，徐雪玉獲得黨內同志一致同意，縣黨也表示將全力輔選，並祭出黨紀，改選當天採記名投票，跑票者將開除黨籍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。