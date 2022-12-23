台南市議長、副議長選舉「黑影」幢幢，甫當選市議員的林依婷不滿父親林士傑屢被指為「黑道」涉嫌擄走恐嚇台南市議員方一峰，23日出面為父喊冤。台南市警察局證實在議長選舉前，已有8名市議員申請維安隨扈。

郭信良22日晚上向警方舉報方一峰遭林士傑擄走恐嚇，林在廂型車內要求方在議長選舉不得投給郭，最後由佳里警分局與市調站一同為方製作被害筆錄，林士傑與同車的黃女23日接受檢察官偵訊後，以5萬元交保候傳。

林依婷23日出面為父喊冤，依據台南市警察局發布新聞稿內容，並未提到方一峰有受到人身自由限制，強調方當時是自願上車，一分鐘後下車離開，無人攔阻，並稱警方已調閱西港慶安宮的現場監視器，「相信將還給我的父親一個清白」，反問方一峰為何要指控父親涉及恐嚇以及妨礙投票？

台南市議長選前屢傳暴力事件，台南市警局證實已有8名議員申請隨扈，台南地檢舉強調在議長選舉前全力掃蕩不法，保障乾淨、和平選風。