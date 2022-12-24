百萬網紅Joeman（九妹）近年以平價和奢華對決節目獲得廣大人氣，最近他勤跑日本，罕見「開箱」當地的泡泡浴風俗店，節目中他邀來瘋男Nick、晨灰以及謎片達人中指通體驗3種不同價位的泡泡浴，後來他上中指通的節目，被問到難道沒有心癢嫖一下？他坦言：「想嫖的心肯定有」，但後來沒去實踐。

Joeman近日上傳新一集平價奢華節目，主題竟是超出尺度的日本泡泡浴店，猜拳的結果Nick幸運獲得等級最高的泡泡浴，2小時約要價1.8萬台幣，晨灰則在中指通讓步下，獲得享受大眾版泡泡浴資格，100分鐘價碼約7800元台幣，「老司機」中指通則選了最便宜的「格安版」，50分鐘價格僅要3000元台幣。

討債實錄！Joeman的黑歷史!?洗泡泡浴還要借錢?? ft. @joeman

當時在節目中，Joeman數度露出羨慕表情，但表示因為報備過媽媽，母親不答應，他也不好違背媽媽教誨偷玩。近日他上中指通節目，在節目中先還了之之17.9萬日幣（約4.5萬台幣），但他澄清不是借錢去嫖妓，他還原拍泡泡浴影片時起初策畫時沒有想到要找中指通，是詢問到晨灰那邊的人，但因為搞不定，加上他也是百般猶豫，某天跟中指通聊到，對方立刻自薦願意幫忙加拍攝。

之後Joeman連絡上之之，發現對方行動力超高，所有事都打點好了，令他笑稱「好像不拍不行」，至於外界好奇Joeman拍完片後自己有沒有嘗試一下？他解釋真的沒有，也老實說：「雖然我骨子裡看到正妹會想，說不想就是偽善，就好比說男生會不會對不是老婆、不是他女朋友的女生性幻想，一定都有，想嫖的心肯定有」，他也特別點名晨灰跟Nick的幫忙，對有蒙面的中指通來說這件事可能還好，但其他兩人都有露臉，也許目前是單身沒關係，但若未來交女友或結婚，另外一半可能會介意，而晨灰跟Nick還是願意幫忙，讓他非常感謝。