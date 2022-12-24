中共中央農村工作會議23日至24日在北京舉行。中共總書記習近平發表講話強調，全面推進鄉村振興、加快建設農業強國，是全面建成社會主義現代化強國的戰略部署。強國必先強農，農強方能國強。沒有農業強國就沒有整個現代化強國；沒有農業農村現代化，社會主義現代化就是不全面的。要卯足幹勁，抓好以鄉村振興為重心的三農各項工作，大力推進農業農村現代化。

大陸總理李克強主持會議。中共政治局常委李強、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥出席。習近平指出，要依靠自己力量端牢飯碗，依託雙層經營體制發展農業，發展生態低碳農業，賡續農耕文明，扎實推進共同富裕。當前，要錨定建設農業強國目標，謀劃三農工作，加強頂層設計，制定加快建設農業強國規劃；解決農業農村發展最迫切、農民反映最強烈的實際問題，不搞脫離實際的面子工程。

習近平強調，保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事。要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。抓住耕地和種子兩個要害，堅決守住18億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，把當家品種牢牢抓在自己手裡。

習近平指出，鞏固拓展脫貧攻堅成果是全面推進鄉村振興的底線任務，要繼續壓實責任，把脫貧人口和脫貧地區的幫扶政策銜接好，堅決防止出現整村整鄉返貧現象。要堅持把增加農民收入作為三農工作的中心任務，千方百計拓寬農民增收致富管道。

習近平強調，要扎實做好承包期再延長30年的各項工作，確保大多數農戶原有承包權保持穩定、順利延包。要發展適度規模經營，支援發展家庭農場、農民合作社等新型經營主體，加快健全農業社會化服務體系，把小農戶服務好。要穩慎推進農村宅基地制度改革試點，深化農村集體經營性建設用地入市試點，完善土地增值收益分配機制。要破除妨礙城鄉要素平等交換、雙向流動的制度壁壘，促進發展要素、各類服務更多下鄉，率先在縣域內破除城鄉二元結構。

習近平強調，要加強農村精神文明建設，加強法治教育，推進移風易俗，引導農民辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，自覺遵守村規民約。

習近平指出，要引進一批人才，有序引導大學畢業生到鄉、能人回鄉、農民工返鄉、企業家入鄉，幫助他們解決後顧之憂，讓其留得下、能創業。