俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，他期待中國國家主席習近平於2023年春季前來俄國進行國是訪問。

路透社報導，蒲亭在國家電視台播放的蒲習會視訊會談開場白指出，俄中關係作為穩定因素的重要性正在增加，他的目標是深化兩國軍事合作。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）29日曾告訴媒體，蒲亭和習近平30日將透過視訊進行會談，兩人將討論一連串雙邊和區域議題。（譯者：陳正健）1111230