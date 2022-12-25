高市議長人選藍綠雙方都歷經一波三折，議長選戰25日投票結果出爐，由民進黨康裕成以35票勝出，奪得議長寶座，代表國民黨征戰的陸淑美則拿下28票，無黨團結聯盟朱信強拿下2票，這也代表民進黨未來4年將在高雄完全執政。

高市議會震撼彈連發 曾俊傑退出國民黨團運作
高市議長選戰震撼彈 藍營陸淑美宣布退選
基隆議長寶座角力 決勝關鍵少數
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