高市議長人選藍綠雙方都歷經一波三折，議長選戰25日投票結果出爐，由民進黨康裕成以35票勝出，奪得議長寶座，代表國民黨征戰的陸淑美則拿下28票，無黨團結聯盟朱信強拿下2票，這也代表民進黨未來4年將在高雄完全執政。