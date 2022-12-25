康裕成、曾俊傑勝出 高市議長選舉結果揭曉 10:532022/12/25 中時 洪浩軒 、 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市議長選戰25日投票結果出爐，由民進黨康裕成以35票勝出，奪得議長寶座。（袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市議長人選藍綠雙方都歷經一波三折，議長選戰25日投票結果出爐，由民進黨康裕成以35票勝出，奪得議長寶座，代表國民黨征戰的陸淑美則拿下28票，無黨團結聯盟朱信強拿下2票，這也代表民進黨未來4年將在高雄完全執政。 高市議會震撼彈連發 曾俊傑退出國民黨團運作 高市議長選戰震撼彈 藍營陸淑美宣布退選 基隆議長寶座角力 決勝關鍵少數 #康裕成 #曾俊傑 #高雄議長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員睡議會 18人請隨扈 南市議長選舉 恐2輪投票決勝 04:102022/12/25 政治要聞 嘉市正副議長選舉 2無黨籍組合對戰 04:102022/12/25 地方新聞 曾表態不為黑金背書 南市正國會6議員宣布含淚投民進黨 10:192022/12/25 政治 曾俊傑曝退國民黨原因 坦言投靠綠營選副議長壓力大 10:232022/12/25 政治 綠派系新潮流湧言會激戰 高雄議長人選喬不定 04:102022/12/24 政治要聞 高市議長選舉震撼彈 曾俊傑倒戈退黨 搭檔康裕成民無配 04:102022/12/25 政治要聞 曾俊傑帶槍投靠民進黨 藍營美女戰將痛心質問2點 19:002022/12/24 政治 高市議長選舉傳曾俊傑與康裕成合作 民進黨：未確定 16:592022/12/24 政治 苗栗縣議長副議長選舉25日登場 泛藍不排除有人跑票 15:062022/12/24 政治 嘉義市正副議長明天改選 女議長呼之欲出 15:532022/12/24 政治 震撼彈連環發 傳康裕成搭檔剛退國民黨團運作的曾俊傑 15:462022/12/24 政治 彰化2議員當選人羈押中 無法就職、投票 04:102022/12/25 地方新聞 曾俊傑退出國民黨和康裕成搭檔 藍軍KK陣線4字轟爆綠營 19:512022/12/24 政治 基隆民進黨與親民黨合作 搶攻正副議長 05:312022/12/25 政治 無黨團結聯盟打臉曾俊傑 推朱信強、陳善慧參選高市正副議長 09:442022/12/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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