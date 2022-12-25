陳竹昇跨界歌壇推出創作專輯《換場》。（三川娛樂提供）

資深演員陳竹昇跨界歌壇推出新專輯，坦言「47歲了我從沒想過會發專輯，聽完母帶一切恍如隔世」；發片始於與謝銘祐在劇場相遇，2021年合作綠光劇團《結婚！結昏？辦桌》，2人因戲結緣一拍即合更是彼此的導師，「其實我認識謝銘祐是因為我老婆」在倆人未合作前，時常聽見老婆在聽謝銘祐（黑哥）的歌曲，老婆是正港「黑粉」這才有了印象，沒想到之後會有合作的機會。

陳竹昇以草根形象深植人心，揮灑自如的表現演活每一個角色，2017年以電影《阿莉芙》獲第54屆金馬獎最佳男配角獎；跨足歌壇當新人緣起於謝銘祐，原來他們之前合作戲劇，排練時細心的陳竹昇會以音樂邏輯與謝銘祐討論如何演繹，過程中讓謝銘祐驚喜發現陳竹昇在創作上的無限可能，陳竹昇去年11月交出第一首歌〈一句講著袂曉話〉的Demo，謝銘祐驚艷之餘找來製作人黃浩倫，3人經過無數個晝夜掏心暢談，製作出這張極具「含金量」的創作專輯《換場》。

從《大佛普拉斯》裡的肚財、《總舖師》中的水腳A再到《俗女養成記2》嘉玲爸，陳竹昇給人深刻印象是對「小人物」的詮釋到位，「演繹角色」與「追尋本我」的轉換，花了半年才完成10首專輯創作，對於這段心路歷程陳竹昇說「江湖浪蕩30多年，沒有題目的作文最難寫」；對於寫歌，他以8個字詮釋「江郎才盡」和「死灰復燃」形容，為了跳脫原有的生活節奏一有時間就到台南閉關寫歌，在這過程謝銘祐也一路相陪，從教寫曲到寫詞提供珍貴建議，陳竹昇形容：「就好像颱風天他為你建一座木屋遮風避雨，讓你心安。」

陳竹昇自認是站在「音樂巨人的肩膀上」學習，快要50歲了還有機會當學生非常過癮；專輯首波主打歌曲〈一句講著袂曉話〉寫、編、導、拍陳竹昇親力親為，MV中陳竹昇飾演一位雕塑藝術家，他將無法言語表達的情緒融入在作品中，就如同這首歌講述「這個時代每個人心裡都有的憂鬱」，真實的他也和大家一樣有著灰色地帶，並不如大眾印象演飾的角色那般風趣，陳竹昇把生活中的無奈誠實地寫成歌，也希望陪伴著聆聽者「你的憂鬱我都明白」。