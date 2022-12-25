德國愛情電影《拼音戀習曲》搶攻賀歲檔。（海鵬提供）

又1部賀歲片報到，德國電影《拼音戀習曲》由奧地利影后蘇菲蘿伊絲和德國男星米藍賀姆斯主演，劇情描述一段相差41歲的忘年師生戀，自由又夢幻，被譽為柏林影展歷年來最輕盈夢幻的愛情電影，並獲得包括比利時布魯塞爾、以色列耶路撒冷、英國愛丁堡、芬蘭赫爾辛基及澳洲阿德萊德等國際影展爭相邀展。

奧地利影后蘇菲蘿伊絲以她的優雅、坦誠和脆弱，開啟了這趟「人不輕狂枉人生」充滿激情的愛情冒險，片中她不僅和小她41歲的男星米藍賀姆斯熱戀，兩人還攜手裸泳地中海、夜奔尼斯大街，除大秀熟齡女性充滿活力的性魅力，也被認為是德國電影近年最成功的選角。

值得一提的是，《拼音戀習曲》片尾曲一如電影叛逆，出人意外地選用了日本創作女歌手竹內瑪莉亞的日語經典歌曲《塑料戀愛》，該曲曾被梅豔芳、「草蜢」蔡一傑翻唱，歌詞描寫都會女子的速食戀愛，對映劇情十分有趣。

這部時而性感、時而荒謬的愛情電影《拼音戀習曲》，濃情愛意除被形容「能讓冬天縮短」，蘇菲蘿伊絲片中金句「每當家電壞了，我就會被恐懼所征服」，更一語點出單身女子無分年齡、對厚實胸膛的渴望與期待。電影明年1月19日在台上映。