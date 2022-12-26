2023跨年追直播！元旦唯一跨年晚會「高流幸福式」，強大卡司、大港花火加上平台直播，在家出外都享受。

2022即將結束，要如何慶祝2023的來臨？就以美麗的煙火和熱鬧的演唱會告別今年的不愉快，邁向嶄新的2023吧！高雄市推出史上首次的雙日跨年，12月31日在夢時代跨完年後，1月1日晚上8點到高雄流行音樂中心（以下簡稱高流）的「高流幸福式」繼續嗨！Line Today將全程線上直播晚會活動，讓全台各地的粉絲也能在家同樂。

2023「高流幸福式」將在高流海風廣場盛大登場，請來最強主持黃子佼來領軍！從年底主持到元旦的佼哥開玩笑的要大家放心，他已經把老婆小孩安頓好了，會全心陪「高流幸福式」的現場觀眾續攤跨年晚會，嗨翻兩天。90s首席怪潮玉女蘇慧倫原本準備帶全家前往日本旅遊，但為了「高流幸福式」演唱會，硬是退掉了所有的機票，留下來跟大家一起跨年。

「大港花火」將持續223秒12吋高空煙火璀璨施放。(示意圖/高雄市政府文化局提供)

更有迷幻歌王林宥嘉、首位登上日本知名串流頻道THE FIRST TAKE的台灣歌手韋禮安，第33屆金曲獎最佳作詞人得主熊仔、「國民姑丈」羅時豐、新世代靈魂歌手9m88、破億神曲製造機蕭秉治、甫發行專輯的創作歌手白安、入圍金曲最佳樂團獎的TRASH，以及高雄在地歌手林宗興等輪番上陣，夢幻卡司陪大家從8點嗨到12點。

接著迎來活動高潮！搭配著無敵港景，配合2023年，施放223秒的「大港花火」！1月1日就算沒有First Love，也要讓大家有First Date的幸福感，高流將以浪漫藍色的燈光秀來搭配高空港景煙火，燦爛的煙花映著港景夜色，再搭配絢麗燈光秀，讓現場民眾2023年的第一天就從滿滿的幸福感開始。

晚會後的「大港花火」將以浪漫燈光秀搭配高空港景煙火，讓民眾2023年第一天就有滿滿幸福感。(示意圖/高雄市政府文化局提供)

為了服務更多想參與「高流幸福式」跨年演唱會的民眾，高流這次和Line合作，除了高流Facebook，更可以在LINE Today、LINE TV以及全聯的[email protected]就可以觀賞這台灣首創的雙日跨年活動。LINE將於1月1日晚上8點，首度實況轉播。不用出門人擠人，宅在家也能享受舞台上超強卡司帶來的歌聲魅力，在螢幕前同步續攤跨年晚會，讓觀眾一路從12月31日嗨到元旦。

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