國民黨台南市議員李鎮國昨天在議長選舉時，因跑票支持民進黨參選人邱莉莉，大批支持者難以接受，不斷打電話到服務處抗議，甚至痛罵表達不滿。李鎮國今天2度向支持者道歉，還說「被民進黨騙了」。

李鎮國表示，在議長選舉前5天，他幾乎每天都無法進食，也睡不著，或許他比較單純，但畢竟輸就是輸，他也願意承諾所有的後果。但是相對地，他也對黨內黨外所受到的一些影響，或是被民進黨欺騙，感到非常扼腕；甚至因為所謂的道義，所謂的信任，讓他選擇跑票，也要對支持他的人，做最大的致歉，他會自我檢討。

李鎮國還說，在這4年內，他會針對地方建設、地方建言繼續努力。至於將來的4年，他還有沒有機會？只能讓大家看他的表現。

李鎮國認為，這場選舉下來，也看到很多的政策操作，包括一些詭譎的氣氛，讓他置身其中，已經無法思考到底誰敵人、誰是朋友。但是畢竟輸就是輸，他願意在此向大家再度道歉，他會繼續努力，也請大家支持他，不要把他放棄。