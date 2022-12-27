國道1號南向338公里、路竹路段今（27日）上午7時許發生5車追撞，占用中間及內側車道，警方獲報後已趕往現場處置，目前後方車流回堵約5公里，詳細車禍原因仍待進一步釐清。
高公局指出，國道1號南向338公里27日發生5小客車追撞交通事故，目前高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場進行事故車輛處理，後方車流回堵約5公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望小心行駛。
國道1號南向338公里、路竹路段今（27日）上午7時許發生5車追撞，占用中間及內側車道，警方獲報後已趕往現場處置，目前後方車流回堵約5公里，詳細車禍原因仍待進一步釐清。
高公局指出，國道1號南向338公里27日發生5小客車追撞交通事故，目前高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場進行事故車輛處理，後方車流回堵約5公里，請駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故點請勿放慢車速觀望小心行駛。
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