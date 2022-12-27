蔡英文總統今天將召開國安會議，可望拍板義務役延長一年方案，並親自對外宣布；其中義務役士兵每月薪資將從6500元提升到2萬320元。對於軍人調薪，朝野立委都表態支持，讓軍人獲得更好的待遇，可以專心在國防事務中。

國民黨立院黨團曾銘宗表示，從國外的經驗來看，軍人要給一定的待遇，讓他們專心在國防事務上，支持義務役跟常備役都加薪，但重點還是在訓練要加強。

陳玉珍說也支持國家、為了保家衛國盡應盡的義務，她也指出，目前當兵最大的問題是很多役男覺得當兵的時候浪費青春浪費生命，沒有學到相關的本領，如果內容更加充實跟可以承擔責任，加上待遇提高，相信會有很大的幫助。

陳玉珍話鋒一轉表示，目前重點是徵兵制跟募兵制要怎麼走，以前改徵兵是因為兩岸和平、台海比較平靜，但民進黨政府讓兩岸兵兇戰危，不得已要保衛國家，政府還是要思考在募兵中提高誘因、提高軍人地位，若像之前砍年金時羞辱軍人、好像軍人是米蟲，誰要當兵？

陳玉珍更說，若現有待遇提高到1.5倍，讓有志從軍報效國家的人，無後顧之憂、軍眷也能獲得更好的生活，提高士氣，才能真正的發揮戰力。

但她也批評蔡英文總統，兵役延長是迫於美國的壓力、被牽著鼻子走，「美國跟中國兩大強權，拜登跟習近平都會面了，王毅跟布林肯都通話了，還要選擇錯誤的路，把自己擔壓在一邊嗎？變成特定國家的馬前卒嗎？不能再兩個國家之中維持獨立的地位嗎？」呼籲蔡英文總統要充分聆聽民意。

而民進黨立委郭國文說，兵役結構調整的問題會由總統對外說明清楚，但從執政黨立委的角度出發，討論到兵役調整的問題還是要站在國家安全的角度思考，呼籲在野黨不要只想到選舉紅利；台灣大體上財政還算良好，對於軍官待遇調整是應該的，也不至於造成財政負擔。