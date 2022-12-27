Uber 與8家多元化計程車車隊今（27）日宣布年度「最佳職業駕駛」，有酷愛唱歌的單親爸從水泥工人轉行，還接受乘客現場點歌而獲得200元小費；還有陶藝師開Uber開啟精彩「斜槓人生」。Uber 表示今年亮點是乘客更願意為了優質乘車體驗付費，由於2022年合作車隊職業駕駛平均獲得乘客超過4.96分好評，全年小費總額逾2700萬元，比2021年成長近3倍。

Uber從超過萬名職業駕駛中遴選出24名年度「最佳職業駕駛」，包含「最佳乘車體驗獎」、「最佳小費王」、「最佳楷模獎」等10大類獎項。

榮獲「最佳乘車體驗獎」的中華正大大車隊職業駕駛張志豪，常常傾聽小酌晚歸的乘客分享心事，還在乘客座前架起點歌平板，將車子打造成「移動式點歌機」；每到特殊節日，還會應景精心布置車子。

榮獲「最佳小費王」、全年總計獲得超過3萬5千元小費的大慶大車隊職業駕駛潘祈睿，是一名單親爸爸，為了擁有更多時間陪伴孩子，毅然從水泥工人轉行。歌喉很好的他曾在歌唱比賽中被稱為「被水泥埋沒的歌手」，還有乘客在車上現場點歌，並給他200元小費。

榮獲「最佳楷模獎」的中天車隊職業駕駛賴秀蓁本業是陶藝師，也是清潔公司創始人，透過搭載旅客走訪多處景點和餐廳，拓展交友圈，也因此萌生考取導遊執照的想法，為斜槓人生再增添一份精彩。

再度榮獲「最佳楷模」的Q Taxi車隊職業駕駛林立剛，常提供「毛孩優步」乘車服務，曾幫助飼主裹起受傷的狗緊急送醫，也載過變色龍、黃金蟒、巴丹鸚鵡等寵物，讓他大開眼界。

榮獲「最佳關懷優步駕駛獎」的皇冠大車隊職業駕駛李厚達，本業經營兩家托嬰中心，有豐富的照顧經驗，因此能為行動不便乘客提供安心的乘車體驗。