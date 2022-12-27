新北一名人妻控訴丈夫平時喜歡暴力式性交，前年11月她遭丈夫強壓在床上，丈夫用手肘壓她大腿準備硬上，她當下雖踢腳掙扎，最後因體力不支仍遭性侵，她說當時因怕吵醒小孩且不願讓睡在隔壁房的長輩聽到，所以沒大聲呼救，事後報警提告，法官依強制性交罪判刑3年10月。

判決書指出，男子在前年11月21日，在板橋區住所以徒手強行褪去小芳褲子、以手肘強壓住小芳雙腳後，性侵得逞，他事後辯稱2人一直以來都是這樣性交，那次也以為有得到對方同意，不知道對方身上的傷是怎麼來的。

小芳則說，案發當時丈夫想與她發生關係，她因為怕吵醒小孩且不願意讓睡在隔壁房的長輩聽到，所以沒大聲呼救，當下也有用手推開掙扎、用腳踢對方，但是對方用手肘壓住她大腿導致淤青，她最後沒有力氣反抗就遭性侵；小芳父親也說，女兒事後找他哭訴遭丈夫性侵，心情非常沮喪，他就建議女兒去驗傷。

法官認為聯合國1979年通過《消除對婦女一切形式歧視公約》，我國11年前也通過《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》，強調「性自主決定權」即「性同意權」，意即「No means No 」、「only Yes means Yes」、「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意！」法官認定小芳當下已明確表達拒絕造遭侵犯，依強制性交罪判男子3年10月徒刑。可上訴。