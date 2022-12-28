新北市新店區21歲劉姓中古車行業務，疑因車輛買賣與25歲陳姓男子發生糾紛，兩度遭押走又自行脫逃。新店警分局深入追查，查出竹聯幫明仁會分子涉案，今（28）日與新北市刑大共同執行掃蕩，逮捕治平對象明仁會三峽分會副會長簡姓男子及幫眾共7人到案，偵訊後全案依組織犯罪條例、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

今年10月31日晚間劉男被叫往新店區安康路商談車輛買賣問題，疑因商談未果，劉男被帶往三峽區控制行動，劉男趁隙脫困並報警。11月7日中午劉男在安坑地區停車場遭歹徒圍堵，所幸劉男及時駕車逃離。

新店分局調查，劉男與明仁會分子有買賣車輛糾紛，故明仁會三峽分會副會長簡嫌數次糾眾強行將被害人押至苗栗頭份及新北三峽區之處所囚禁，期間針對被害人多次以棍棒、刀械等凶器威嚇，並將其上銬凌虐，另又指示幫眾至被害人女友經營的豆漿店潑漆，手段惡劣。

警方經多月餘蒐證跟監，並向台北地檢署檢察官報請指揮偵辦，今日上午至新北市三峽區及苗栗縣頭份鎮等地，拘提簡嫌等7人到案，查扣做案手銬、棍棒、鐵鎚等凶器及K他命、毒咖啡包等證物，全案現仍持續擴大偵辦。