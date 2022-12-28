總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，二等兵月薪由6510元一次調至20320元。對此，媒體人逆風的烏鴉今（28）日就在臉書上表示「看到國防預算逼近或超過5000億的日子應該不遠了」，引發討論。

現行兵役役期將從4個月延長至一年，對於義務役的財源將從哪邊來，蔡英文表示，「我們按照現在國防部的規劃，加上保險費用和其他費用及國家支出，這加起來已經非常逼近最低工資的水準了，這些錢我們也都做過規劃，應該會增加，但是是循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，用國家預算支應不是問題」。

而逆風的烏鴉今日就在臉書上PO出一篇「慾壑難填的國防預算」的文章表示，徵兵延長為一年成為定局，比較少討論到的是國防預算的部分。逆風的烏鴉指出，根據國安會祕書長顧立雄和蔡英文的講法，制度上路後，第一年的國防預算大約增加21億（2024年，8000人）；到了2029年，大約會增加160億（5萬多人），「看起來，似乎還好」。

逆風的烏鴉接著拆分成兩部分討論，同時也做出一張圖表解析，首先是「國防預算的增減」，他列出自2012年至2023年的國防預算。從這個表可以輕易發現，在2016年以前，國防預算大致還算穩定，甚至曾經有兩年是呈現負成長的。成長最多的一年，是2016年。

逆風的烏鴉指出，在政黨輪替後，除了2017年的國防預算微幅下降，其餘歷年都呈現相當幅度的成長，最少的也是2022年的增加58億元。而明年的國防預算，更是增加了475億元，增幅為12.92%。如果和2016年政黨輪替時相比，總共增加了950億元，增幅為29.68%，將近3成。而且還要注意，這個預算數是年度預算，還沒算上軍事採購的特別預算。以這幾年的軍事採購情況來看，如果加上特別預算，這個增幅恐怕只會增加不會減少。

逆風的烏鴉更接著指出第二部分，以「服役人數增加」所新增的人事費來看，以8000人、5萬多人計，增加的金額分別是21億和160億左右。但逆風的烏鴉擔憂，「兵力增加所增加的國防預算，會只有『人事費』嗎？」逆風的烏鴉表示，以過去10幾年的預算分配看，「人事費」大約佔了國防預算的45%到50%左右，每年都不會差太多。換句話說，2029年因為徵兵新制增加的總預算數，應該是300億左右。而且，這不是只有該年增加，而是每年都得支出的數字。

最後逆風的烏鴉坦言，現在役期只增加到1年，而非過去的2年。役期延長，和國際新冷戰和兩岸對峙的緊張程度呈現正相關。現在把役期增為1年，等到局勢更緊張，或者美國又進一步要求時，再延長的可能性不但存在，而且很高，「我想，看到國防預算逼近或超過5000億的日子應該不遠了，還好而已嗎？」