新北中和靠近雙和醫院的一處馬路設置測速照相機，日前因有值勤救護車要從車陣後方通過，先後共17輛車往前開讓出路，沒想到駕駛卻陸續收到闖紅燈罰單；有網友抱怨員警根本沒將畫面往後看，申訴時警方還說需有行車記錄器畫面和救護車車牌，引爆怒火；據了解，中和警方目前已確認事實，將會撤銷紅單。

該網友在臉書「我是中和人」發文，當地中正路和板南路口的測速照相機日前連續拍下17輛闖紅燈車輛，而真相是當時有輛救護車在後方，駕駛們為了讓出通道才紛紛往前開，卻被「科技執法」拍下違規一幕，原PO質疑開單員警只注意當下闖紅燈畫面，卻沒把監視器畫面往後看2分鐘，應該就能看見救護車駛過。

此外，該網友還質疑他向警方解釋原因，對方卻說要有行車紀錄加上正確時間，「小民只是騎一台破舊機車耶，還得裝自救配備喔，難怪政府稅收超收4500億」，文章曝光引發討論；網友痛批「我的機車沒裝行車記錄器，甚至自己都忘記因為禮讓救護車而違規，那不就含淚吞罰單」、「這個虧吃的很悶，還要靠自己取證核實原因」、「讓救護車違規要罰，不讓救護車也要罰！人民很兩難」。

事發後，負責舉發的中和分局回應，調閱監視器後確認該時段有救護車經過，駕駛禮讓是事實，將主動發文交通事件裁決處撤銷紅單，後續將會建議延長違規蒐證影像或收錄聲音，以利後端舉發人員審認。