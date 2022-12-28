40歲演員吳慷仁2007年出道至今，主演的作品均擁有超高人氣，更連續兩年憑藉《麻醉風暴》、《一把青》分別獲得金鐘獎男配角獎和男主角獎，備受業界肯定。戲外常在社群分享生活的他，日前透露整理家裡時，找到粉絲製作的剪貼簿，發現跟很多大明星合作過，其中1張還是邱澤老婆許瑋甯的清涼照。

吳慷仁今(28日)在臉書透露，他一看見貼上許多舊照的剪貼簿時，意識到時光匆匆而過，百感交集之餘，嘴上仍開玩笑說：「裡面真的是滿滿膠原蛋白，我的青春小鳥一去不回來，看了感覺非常感傷，但是跟好多好多大明星合作過喔，自己臭屁」，隨後告知粉絲有讀完寫給他的信，且保留在身邊一段時間才回收，他很感激粉絲支持：「謝謝你們寫給我的每一封信，暖暖的！」

在吳慷仁附上的照片中，首張照片是他跟許瑋甯年輕的模樣，吳慷仁打著赤膊許瑋甯則穿著低胸上衣，他的嘴裡還被塞滿衛生紙，看起來非常悽慘；第2張照片是他摟著尹馨的床照，第3張照片則是他和陳庭妮《真愛找麻煩》劇照，第4、5張則是他拍《田庄英雄》的花絮照，可見孫協志跟趙小橋的當年身影。

照片一出掀起粉絲滿滿回憶殺，留言寫下：「好念舊！作為粉絲一定很開心」、「連帶展出了很多人的膠原蛋白」、「我的天啊~~~你都沒變耶~~~還是那麼帥啊」、「好有誠意的剪貼簿啊」、「時間過的好快 我差一點都認不出哪個是你了好嫩喔哈哈」