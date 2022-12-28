隨著資訊普及化，不少公眾人物犯錯很快都會被公布在鏡頭前，當事人只能趕快公開道歉止血，但要怎樣才算是一場成功的道歉記者會？對此日本資深娛樂記者井上公造指出，道歉記者會眉角多，但有兩個步驟相當重要，做錯一切都完了。

日本綜藝節目《爆笑隨堂考》中，節目組模擬情境，給出題目讓來賓開道歉記者會，除了由見過各類場面的娛樂記者長谷川昌子負責提問，還找來現役最活躍的3名娛樂記者評定來賓表現。

資深記者井上公造也透露正確的道歉記者會步驟，他指出，當事人若想要博得大家信任與同情，從出場就是關鍵，登場時必須帶著憔悴的面容，告訴鏡頭前數萬人自己有確實反省。而在就坐前，當事人必須先鞠躬向在場人士致歉，就連鞠躬角度也有訣竅，必須維持45度，讓記者看到自己的臉，才能表現誠意。

井上公造說，回答記者提問時，必須看著記者的眼睛，誠實作答，展現真誠，記者也是人，若能引起共鳴、同情，記者寫報導內容自然會較為溫和。

最後則是退場，起身時向在場一鞠躬，在踏出會場大門前，再度回頭跟記者鞠躬，道歉說「很抱歉給大家造成困擾」，至此就是一場完美的道歉記者會。

井上公造表示，最要注意絕對不能犯的2個步驟，一是對於記者提問回答「我不知道」、「無可奉告」，會讓人無法感受到誠意，只想敷衍；其二是直接跟記者槓上，爆發衝突，都是大忌，就算面對挑釁提問也不能上當，一旦若犯了等於宣告死刑，等於記者會白開，反而讓自己名聲更黑。