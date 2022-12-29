台中一對母子過斑馬線時，遭左轉公車衝撞輾斃，在一旁目睹一切的伊拉克籍的丈夫季韋亞悲慟不已，也再度喚起民眾對於大車轉彎的討論。就有網友翻出林佳龍擔任交通部長時的宣導片，片中要求行人看到大車先退三步再出發，大罵「到底是哪個白X洗腦行人要讓大車」的。

網友在PTT八卦版PO文「所以到底是哪個白癡宣傳行人要讓大車的」，他不滿表示，台灣人從小到大都被教育，在路上就是小的要讓大的，小車要讓大車，行人要讓車，並貼出林佳龍2年前擔任交通部長時拍的安全宣導片，片中指出大車有視野死角，因此碰到大車轉彎時，記得先退三步「等伊過、再閣行」。

原PO不滿表示，在這種宣導下，車子當然都覺得直接衝過去就好，反正應該是人要讓車，這樣不出事才有鬼，直問「最一開始洗腦台灣人小要讓大的罪魁禍首到底是誰？」

鄉民對此意見不一，紛紛留言：「又是林佳龍」、「反正還會有人幫洗腦怪受害者用生命捍衛路權」、「就自保角度而言其實沒錯啦，台灣交通真的太糟糕」、「說真的，政府該針對的是大車，明顯搞錯教育對象了」、「交通部長帶頭說行人讓大車，駕駛當然卯起來踩油門」、「別國行人安心走，台灣走斑馬線要提心吊膽」、「說真的，先保護好自己的命最重要」。

事實上林佳龍這段宣傳片已經不是第一次引發爭議，早在2年前推出時就飽受質疑要求行人禮讓大車，遭受砲轟，當時交通部道安會回應，影片目的在宣導行人要有自我防禦觀念，以免因大車內輪差、視野死角釀成危險，絕非要求人要讓車。