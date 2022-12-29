民進黨九合一慘敗，28日正式公布3843字的檢討報告摘要，不過民進黨正國會立委陳亭妃深思一夜感嘆，黑道問題仍存在，陳亭妃說，昨天中常會檢討報告，應該只有中常委知道，目前為止只從新聞媒體轉述得知，但有總比沒有好，到底要做到什麼程度，應該更深入一點檢討跟處理。陳亭妃也問，「現階段是黨的檢討報告，那行政院檢討報告呢？」一方面講檢討，一方面又講內閣要改誰，沒有檢討改了誰，相信都一樣。

陳亭妃說，每個地方都有必須處理的關鍵，檢討報告應該再深入一點，昨天可能只是初步摘要，但要如何深入，昨天看到媒體報導後深思一夜，到今天早上，希望黨中央可以更深入檢討跟處理。

陳亭妃指出，檢討報告提到「黑金」還有其他原因，她感觸最深是黑金，台南正在發生中，2022說黑金是其中的原因，要問那2024呢？黑金現在還在變本加厲發生中，該如何處理，尤其台南面臨的問題，檢調要不要痛定思痛趕快處理，做給大家看，摘要報告後應該要深入思考下一步，才會有2024。

陳亭妃也說，現階段是黨的檢討報告，那行政院檢討報告呢？為什麼我們一路來做了那麼多，包含特別預算、給基層的建設和福利也做了，但為什麼沒辦法轉換成中間選民的支持，讓他們走出來投給民進黨一票，行政院也要檢討，檢討完後，行政院團隊要怎麼做，這才有意義，現在一方面講檢討，一方面又講內閣要改誰，沒有檢討改了誰，相信都一樣。

民進黨前立委段宜康昨天分析，2020年勝選後，民進黨驕傲起來，已經忘記謙卑，更成為一個「老化的執政團隊」，以致這點敏感度都沒了；對此，陳亭妃說，她支持小段，昨天的訪談中，段宜康也提到黑金有政治勢力，究竟是誰讓這些有黑金背景的人有政治勢力，這才是我們要去檢討的；陳無奈指出，之前開了很多場記者會呼籲提醒，但黑金還是持續發生。