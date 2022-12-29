苗栗縣銅鑼鄉昨天發生暴力鬥毆事件，造成8輛車遭砸毀、4人受傷，苗栗警方帶回14名涉案人，目前針對案情展開調查。苗栗縣長鍾東錦29日強調「拒絕暴力」，造成社會大眾恐慌，他感到不好意思，他會要求警方盡速偵辦，給大家一個交代。

鍾東錦今天上午出席人安基金會寒士吃飽勸募活動，針對銅鑼暴力事件，鍾東錦說，事發後他就收到警察局的簡單報告，但他還未看見詳細資料，他也他強調不論如何都要拒絕暴力，不管是苗栗鄉親還是外地來的業者或人士，若雙方有生意上的糾紛，應該用講的，不應用鬥毆的方式，「這樣耍流氓的行為絕對不行」，他會要求警察局趕快偵辦，把元凶找出來。

鍾東錦說，大家都不希望看到這樣的事情，也希望有個祥和的社會，這需要將風氣導正，不要再發生這種鬥毆的事情。他對於縣內發生此事，造成社會大眾的恐慌，感到不好意思，他會要求警察局把這件事處理好，給社會大眾一個交代