總統蔡英文昨（27）日召開國安高層會議，拍板義務役役期由4個月改為1年，隨後更接受媒體現場提問。這是蔡自2020年12月12日起，睽違745天後首度公開接受媒體聯訪，引發各界關注。國民黨台北市前議員羅智強狠酸，蔡自稱因疫情之故才那麼久沒受訪，但疫情期間行政院院長蘇貞昌照常受訪，指揮中心也天天開記者會，蔡的說法根本在打臉蘇揆與自家官員們。

羅智強昨（28）日在臉書發文表示，歷經745天，蔡英文終於現身面對媒體。神隱兩年，她復出送出的「大禮包」，就是自2024年起，2005年以後出生的役男兵役延長為1年。

羅智強指出，事前蒐集問題，並在幕僚協助擬答下，蔡英文終於面對媒體提問。對於自己躲了745天，蔡居然說是因疫情管控，傳統的問方式受限制，她也要時間好好做功課才能回答問題。但疫情期間，蘇貞昌一樣受訪，指揮中心也天天開記者會；搞公投「四個不同意」時，蔡本尊到處開說明會，拚九合一選舉，蔡也全台造勢場輔選，從未見她擔心防疫問題，可見她把拒訪推給疫情，根本是「瞎扯淡一流」。

對此，羅智強痛批，上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城，溝通交流才有助避戰，善意對話才可能止戰。蔡英文自己搞壞兩岸關係，藉抗中謀取政治利益，卻把保台的責任丟給青年，多6個月的役期，也只是夜路吹哨壯膽，「沒關係，就像蔡英文對李遠哲說的，反正2024後就不關她的事」。