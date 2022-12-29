「警察先生！趕快幫我抓住那個拿行李箱的男子！」基隆市警察局第四分局中山派出所的員警劉育靜、李翊煜，日前突然聽到民眾的求援，直覺想到是刑案，立刻衝出去將男子攔下。後來才發現，原來是母親怕情緒不穩定的兒子出事，才請警察幫忙攔人。

基隆市警局第四分局協助民眾安撫身心障礙而情緒暴衝的兒子。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

警方將男子攔下後，員警發現這名年輕男子神情恍惚，言語支支吾吾，出聲求援的婦人則是在後面氣喘吁吁，一時說不出話來。員警心想，這看起來不像是原先想的刑案，就先請兩人就近到派出所休息一下，再慢慢了解狀況。

基隆市警局第四分局協助民眾安撫身心障礙而情緒暴衝的兒子。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

婦人好不容易把氣喘勻了，才娓娓道來事發的原因。這位54歲的李姓婦人表示，她極力攔下的22歲郭姓男子是他兒子，原本就有身心障礙的問題，3年前，郭男又曾發生一場車禍，讓他心裡產生陰影，不僅對車輛有恐懼症，而且常會突然情緒起伏難以自制。

李婦說，25日上午，郭男突然情緒暴衝，一言不合就收拾了行李打算離家出走。當時李婦只有一人，再加上不久前李婦也發生了車禍，手部受傷，更是拉不住正值壯年的兒子，只好一路追趕兒子，到了中山派出所前，她才靈機一動，急忙請警方協助。

警方在得知原委後，員警劉育靜、李翊煜便轉向郭男攀談，經過兩人婉言相勸並予以開導，郭男原本激昂的情緒逐漸平復，感謝員警協助後便隨母親返家。員警也私下建議李婦可為愛子申請愛心手鍊，如再有發生類似情形可透過戶、警系統儘快讓其平安返家。