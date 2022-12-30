一年初始，許多人都會設定新年目標。然而研究顯示，年末時，真正達成目標的人總是少於沒達成的人。

美國人格分析專家帕爾默（Sean Palmer）建議，先了解自己的個性，以及行為的背後原因，有助於讓今年的新年目標成功達陣。

他在接受成功雜誌（Success）訪問時分析，不同性格的人，可以如何設立自己的新年目標：

1.完美主義型：當干擾或破壞發生時，總是想要讓事情再度回到正軌。

新年目標：當錯誤發生時，原諒自己跟別人。

可以改變的習慣：不是你的問題，卻急著解決。

2.助人型：看到別人有需要，就想要伸手幫忙。

新年目標：請他人幫助在情緒上造成最大負擔的工作。

可以改變的習慣：當爛好人。

3.成就型：渴求成功。

新年目標：每星期至少做一件有趣的事，且不是為了達成具體目的（如增加公司利潤），而是為了自己開心。

可以改變的習慣：為了快點達到目標而想抄捷徑。

4.自我型：喜歡向別人表達各種情緒。

新年目標：養成規律的習慣，不受情緒影響。

可以改變的習慣：把情緒壓在別人身上。

5.思考型：做事前會先做好研究。

新年目標：告訴別人你的目標，並且允許他們詢問你進度。

可以改變的習慣：過度分析事情。

6.忠誠型：負責又值得信任。

新年目標：分辨「我知道」，以及「我覺得」的差別。

可以改變的習慣：假設最壞的情況會發生。

7.狂熱型：喜愛享受樂趣。

新年目標：掌握自己的情緒。

可以改變的習慣：無法信守承諾。

8.領袖型：有自信心，對批評無感。

新年目標：邀請別人說出他的感受，並且仔細聆聽。

可以改變的習慣：老是想要說服別人。

9.和平型：隨和，但常有自信心不足的問題。

新年目標：每天從最害怕的事開始努力。

可以改變的習慣：總是忽略自己的意見。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘437期》)