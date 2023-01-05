新北市民政局今年首度拍攝《眾神‧引路人》迷你影集，希望為傳統宗教活動，注入年輕氣象。（民政局提供）

新北市致力宗教優質化，希望為傳統宗教活動，注入年輕氣象，民政局今年首度拍攝《眾神‧引路人》迷你影集，數名外國友人、新住民相約親友走訪新北市各宮廟，從祈願過程中，發覺人生最珍貴的寶藏。民政局表示，影集第一集《富貴發達路》已在官方Youtube上線，後續將再推出4支影片，讓民眾感受新北市便利的交通網絡和自然風土人文。

民政局長柯慶忠表示，新北市有全台最多人口，靠山靠海的自然優勢和交通便利性，吸引各族群遷入，呈現出文化和宗教多元性，轄內長期都推動宗教優質化，也希望為傳統宗教活動注入年輕新氣象，透過5集《眾神‧引路人》迷你劇，將帶領民眾貼近轄內宮廟建築、歷史、人文與沿線自然景觀，劇情搭配時令節慶，串起宗教行旅的3路2線。

劇情透過外國主角心中對於創業、愛情、求子、親情、青春的不同渴望，形塑富貴發達路、情字這條路、增產報國路、微笑山線及青春山海線各自特色，首支影片《富貴發達路》描述香港移民離鄉背井在台創業，與友人相約參拜，行經板橋府中雙城、板橋慈惠宮、板橋接雲寺及南山福德宮，了解台灣參拜習俗，感受人情溫暖。

其中，南山福德宮主祀福德正神位於南勢角山上，視野開闊，為觀賞夜景的好去處，同時也是北台灣求財最旺的土地公廟，廟宇24小時全日開放，吸引許多人來求開運錢母，廟宇周邊也有步道，可以登山踏青，再到南勢角捷運站周邊吃美食，適合一日遊行程。

民政局表示，市府陸續將在情人節推出《情字這條路》、註生娘娘誕辰時推出《增產報國路》，以及春季時推出微笑山線及青春山海線，讓更多人認識新北，走訪特色宮廟，同時感受便捷的交通網絡、得天獨厚的自然環境以及多元的風土人文。