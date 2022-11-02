泰勒絲（Taylor Swift）是一位商業天才，她的最新專輯『午夜』（Midnights）證明了這件事。」日前，財星雜誌（Fortune）的一篇報導標題這麼指出。

出道近二十年，泰勒絲在今年十月推出了第十二張個人專輯，一上架就衝上了串流平台冠軍。該雜誌評論，她宣布新專輯的方法以及商品本身，都證明了她是一位行銷高手，讓她成為有史以來專輯賣得最好的歌手之一。

當大多數歌手都按照傳統方式打歌，在社交媒體貼文、接受採訪、巡迴演出等，泰勒絲則開創了她獨特的做法。舉例來說，她錄製了一支影片，一首一首宣布新專輯裡歌曲的名字，在維持神秘與刺激感的同時，也透露許多細節。

影片掀起了熱烈討論，成千上萬的粉絲貼文互動，分析她的服飾、配件、遣詞用字，背後可能代表的意思。這支影片在抖音上吸引了超過八千三百萬人次瀏覽。

泰勒絲成功運用了復活節彩蛋的元素。新專輯引用了自己過去的作品，粉絲興奮地尋找、研究、分享，就像被藏起來的彩蛋，需要透過線索尋找。

票房常勝軍漫威（Marvel）的英雄系列電影，也運用相似的手法。例如，在「雷神索爾」電影中，一個角色引用了「復仇者聯盟」的內容，引發粉絲討論，想要破解有如密碼的謎題。

品牌顧問塞德夫（Jeetendr Sehdev）評論，泰勒絲的做法很聰明。粉絲喜歡完成拼圖的成就感，為了找出答案，許多人不斷回顧她過去的作品，一方面拉高了以前歌曲的瀏覽次數與銷售量，另一方面因為大家熱烈討論，讓原本不是粉絲的人也產生興趣。

倫敦城市大學商學院院長斯派塞（Andre Spicer），在接受衛報（The Guardian）訪問時表示，處於數位經濟時代，保持有趣是一個很有價值的資產。現代人即便是在一個人的休閒時間，也會在社交媒體上不停地分享有趣的朋友、經驗、事物。

泰勒絲不斷重塑自我，讓自己保持有趣。剛出道時，她是鄉村歌手，標準的牛仔打扮。之後有一段期間，她跟名模群成為好友，現身於知名品牌的內衣大秀。接著她又曾走極端路線，穿著全黑亮相。

她的多變讓粉絲保持興趣，然而同時，她也一路做自己，保有真實感，所以從一開始就喜歡她的人，到現在還是喜歡她。這些成功的行銷做法，也值得企業借鏡。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘435期》)