楊力州回想起拍攝《無邊》的過程，有許多令他哭笑不得的故事。（圖／侯世駿攝）

紀錄片導演楊力州2016年隨著宥勝、超馬選手陳彥博一行人遠征南極拍攝，比起Discovery頻道的熱血冒險版本，《無邊》是楊力州將當初在南極拍攝的素材重新剪輯，更貼近他在南極時面對憂鬱低谷的自我征途。因為南極的高危險性，出發前眾人都要簽下生死狀，並事先寫下想交給家人的遺書，宥勝堅持在阿嬤面前維持英雄形象，而楊力州原先藏在包包內的遺書則不小心被當時就讀國小的女兒翻出來，讓他得知後超心疼又愧疚。

楊力州過去曾去過北極，2016年再挑戰南極，他跟朋友們開玩笑稱自己是「集郵」心情，但他也認證南極難度更高，吃喝拉撒都有一定的SOP，就連尿液、糞便也被規定要帶走，為了營造出高級廁所的感覺，楊力州接受專訪時笑喊：「我們都會特地在雪地中挖出馬桶再放上木箱，讓大家上廁所比較有氣氛一點。」

《無邊》南極冒險隊在-30多度低溫中徒步前進。（圖／後場音像紀錄工作室提供）

最爆笑的是在南極-30度的氣溫中，尿液沒多久就結冰，糞便也會迅速變成石頭，為了讓木箱儲存空間被好好使用，大家上完大號後，都會習慣將最上層的「糞便山」踢倒，方便下個人使用。楊力州就爆料，宥勝某天上廁所時突然憤怒大吼：「乾，我被（大便）頂到了！上一個上廁所的是誰！！」最後結束南極之旅，眾人帶著滿滿六箱排泄物上飛機，準備回到智利再請專人處理，搭機5小時就像是慢慢退冰的過程，楊力州笑說：「大家都有聞到味道飄過來，想說是不是蓋子沒蓋緊，但所有人都不會說什麼，因為每個人都有份。」

另一個好笑的是，南極遠征隊共11人，其中包含3名冰島人擔任冒險響導，楊力州跟攝影師除了拍攝也是後勤小隊，會先跟拍兩三公里，再回到紮營處收帳，然後搭上冰島人的車跟上遠征隊，接著再下車步行兩、三小時拍攝，再抵達約定好的地點一起紮營。但某天旅途，冰島人卻將帳篷丟在指定處後，人整批消失。楊力州苦笑喊：「我真的不知道南極還可以去哪裡耶？但他們就翹班消失，還把我們的攝影器材跟我的（抗憂鬱）藥一起載走。」楊力州、攝影師、宥勝當下相當傻眼，最後能做的小小報復就是，挖馬桶時刻意挖成亞洲人尺寸，讓冰島人的大長腿沒地方擺，邊挖邊大吼：「這個廁所冰島人不准用！」這個爆笑畫面也收錄在電影當中。

南極之旅好笑回憶不少，但一行人每天都要在冰天雪地以及狂風中，步行將近16小時，不只是身體面臨極凍氣溫，內心也要面對孤獨感及隨時會來襲的情緒低潮，片中除了紀錄選手們無助想家、糧食短缺、隨時準備放棄的畫面外，也有許多楊力州在天寒地凍中與自己內心的對話與拷問。

面對有可能回不了家的冒險旅途，眾人在出發前特地留下所謂的「遺書」以防萬一，楊力州說宥勝的遺書相當可愛，「宥勝很在意他的阿嬤，他跟他爸爸說，（如果沒有回來）你要告訴阿嬤說，我是因為救人才死的。」

那麼他自己的呢？楊力州說他放在包包裡沒交給任何人，但回來後老婆才跟他說，女兒不小心發現他包包裡的遺書，「我覺得這個對她來說應該有留下陰影，我有想跟女兒談，但她都不願意。」只是在那之後，女兒就相當黏他，堅持陪著他一起睡，在他還在南極時，女兒還會穿著他訓練用的雪鏡陪著入睡，讓身為爸爸的他直呼很心疼，苦笑說：「說不定20年後，她也會成為紀錄片導演，拍下說當時的心境（有多受傷）。」

《無邊》2023年1月6號上映

《無邊》南極探險很有儀式感的馬桶。（圖／後場音像紀錄工作室提供）

更多 CTWANT 報導