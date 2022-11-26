陸國家航天局發佈深空探測規劃 專訪中國探月工程總設計師吳偉仁

中國國家航天局日前正式公佈了探月工程4期等深空探測任務的後續規劃，包括在月球背面採樣返回、月球南極的環境與資源勘查、組成月球南極科研站，還計劃在未來10年到15年實施火星、小行星採樣返回，以及木星、天王星、海王星等行星以及太陽系邊緣進行科學探測。

據《快科技》引述《央視新聞》報導，始於2004年的中國深空探測計劃中，探月工程部份已圓滿完成「繞、落、回」3步走的戰略規劃。包括嫦娥4號在人類歷史上首次實現了航天器在月球背面軟著陸和巡視勘察，與月球背面對地球的中繼通信；嫦娥5號實現地外天體採樣返回。

嫦娥4號在人類歷史上首次實現了航天器在月球背面軟著陸和巡視勘察，與月球背面對地球的中繼通信。（圖／央視截圖）

報導說，接下來的探月工程4期包括3次發射任務：嫦娥六號計劃於2025年前後實施人類首次的月球背面採樣返回；嫦娥6號將確定搭載4台國際荷載進行科學研究；嫦娥7號擬於2026年前後發射，開展月球南極的環境與資源勘查，為國際月球科研站建設奠定基礎；嫦娥8號將在2028年前後發射，與嫦娥7號共同組成月球南極的科研站基本型。

據中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁表示，在月球南極有些很深的洞穴，很可能是含有以冰的形態存在的水。希望嫦娥7號能夠用飛躍器，到1~2個洞裡勘查是否有水的成分。

嫦娥7號擬於2026年前後發射，開展月球南極的環境與資源勘查。（圖／央視截圖）

報導說，中國還將聯合世界其他國家，共同在月球建立國際科研站，進行聯合設計、聯合勘察，科學數據共享與共同管理。吳偉仁說，「希望在2035年之前，能夠建成月球國際科研站，也希望成為國家的一個大的科學計劃。」

深空探測的下一步計劃在未來10年到15年實施火星、小行星採樣返回。圖為小行星採樣示意圖。（圖／央視截圖）

報導指出，中國正在論證以月球為主要基地，建立月球網路，可在地月及行星際實現數據信號中轉、導航、遙感等功能，以對月球上的資源、飛行器、著陸器等實行有效管理，甚至延伸到火星著陸的管理。

目前天問1號任務已實現了中國首次火星環繞、著陸、巡視探測，而且是一次任務就實現此3大目標，這在人類歷史上也是首次。下一步計劃在未來10年到15年實施火星、小行星採樣返回，並將科學探測目標推向木星、天王星、海王星等行星以及太陽系邊緣。

吳偉仁還透露，中國已經開始實施小行星探測，為防止可能發生的小行星撞擊地球事件，目前已制定發展規劃，未來10年內將實施地外小行星防禦任務。