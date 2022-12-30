中央銀行今天發佈因應氣候變遷策略方案，央行金檢處長蘇導民表示，央行因應氣候變遷策略共有4大方案，而具體政策措施則有5大項，其中包括運用貸幣政策工具以及公開市場操作協助永續金融發展，以及將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。央行也依據指標的具體性，來規劃各項政策措施實施的時程，並自即日發布起就開始執行。

四大方案如下：

一、近年來，氣候變遷引發之極端氣候事件造成龐大經濟損失，促使國際社會逐步採行低碳轉型措施，惟轉型過程可能帶來產業營運挑戰，推升綠色通膨（greenflation）壓力，並增加金融部門風險，影響金融穩定。對此，主要國家央行及金融監理機關積極評估氣候變遷風險對經濟金融之衝擊，逐步將其納入審慎監理範疇，並研究該等風險對貨幣政策有效性之影響與因應措施。

二、我國政府於2018年12月通過「臺灣永續發展目標（T-SDGs）」，積極投入永續發展工作，且於2021年4月宣示2050年淨零轉型目標，央行2022年3月進一步發布「2050淨零排放路徑」，制定推動具體行動計畫，以落實長期淨零轉型目標。

三、為順應國際發展趨勢，並配合我國政府2050年淨零轉型規畫，央行參酌國際間央行因應氣候變遷議題之經驗與做法，發布「中央銀行因應氣候變遷策略方案」，訂定兩大政策目標及三大核心策略，據以發展本行因應氣候變遷之政策架構，且逐步推動五大類政策措施，未來並將持續滾動檢討及調整。

四、因應氣候變遷是全球之挑戰，亦是我國政府當前施政重點。央行將審慎因應氣候變遷之衝擊，且透過國際組織汲取經驗，並與金管會在氣候議題之監理合作，共同協助推動我國永續發展，期望帶動金融體系積極因應氣候變遷挑戰，確保我國金融穩健發展，經濟永續成長。